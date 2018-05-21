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Общество

Серия мастер-классов, посвященных Ганзе, прошла в Пскове

20 мая в Пскове в амфитеатре детского парка прошла серия мастер-классов под открытым небом. Мероприятие, организатором которого выступил Псковский молодежный центр, приурочено к Международному дню Ганзы, который отмечается 18 мая во всех Ганзейских городах, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

Псковичи присоединились к празднику и своими руками делали Ганзейские сувениры: тряпичную куклу, цветы из гофрированной бумаги, украшенную восковую свечу, эмблему Ганзы-2019 из полимерной глины и другие изделия, связанные с Ганзейской тематикой.

Кроме того, в празднике были задействованы выпускники школы волонтеров Молодой Ганзы, которые в ходе мастер-классов рассказывали псковичам о Ганзейском движении Нового времени и истории Ганзейского союза.

«Это особенно важно сейчас, когда до XXXIX Международных Ганзейских дней в Пскове остался всего год», - отметила заместитель директора МБУ Псковский Молодежный центр Олеся Назарой.

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