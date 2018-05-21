Условный пожар ликвидирован в красногородской школе-интернате

13:28, 21 мая 2018, ПАИ

17 мая на здании спального корпуса № 2 государственного бюджетного образовательного учреждения Псковской области «Красногородская школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, - «Агрошкола» в поселке Красногородск прошло тренировочное пожарно-тактическое учение. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

Согласно тактическому замыслу, в результате аварийного режима работы электроустановок произошло загорание горючих материалов в помещении кабинета математики на первом этаже в здании учебного корпуса, сильное задымление в коридоре первого этажа здания, создалась угроза распространения огня на смежные помещения и второй этаж здания.

Работники учреждения сообщили об условном пожаре по телефону «01» в пожарную охрану, оповестили находящихся в здании людей, обесточили электрооборудование, организовали эвакуацию людей, находящихся в здании.

К месту условного пожара были направлены силы и средства гарнизона пожарной охраны Красногородского района по вызову №1-БИС на двух автоцистернах. К моменту прибытия огнеборцев площадь пожара составила 49,3 квадратных метра.

На месте создан штаб пожаротушения, обеспечена бесперебойная подача воды. Руководитель тушения пожара, оценивая обстановку, дает указание первому отделению установить автоцистерну около здания учебного корпуса, звену ГДЗС с перекрывным стволом «А» провести разведку, при необходимости произвести эвакуацию людей, подать перекрывной ствол «А» через эвакуационный выход со стороны входа в горящее помещение на тушение пожара и защиту путей эвакуации. Второму отделению установить АЦ на пожарный водоём, проложить магистральную линию к зданию учебного корпуса, установить разветвление, подать ствол «Б» через окна на защиту смежных с горящим помещений.

Через шестнадцать минут после поступления вызова условный пожар был локализован, однако в ходе учения поступает вводная о том, что в помещении кабинета химии на втором этаже здания находится человек, просит о помощи. Звено газодымозащитной службы находит человека и выводит его с помощью спасательного устройства из опасной зоны, после чего продолжает тушение пожара.

В результате условный пожар был ликвидирован, а люди эвакуированы из здания. По результатам учения был подведен итог: поставленные задачи были выполнены, цели достигнуты.