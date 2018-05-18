0
22:22
Президент РФ подписал указы о назначении новых министров и вице-премьеров
14:56
Михаил Ведерников вошёл в тройку лидеров апрельского медиарейтинга глав регионов СЗФО
21:54
Владимир Путин подписал указ о структуре нового правительства
17:49
Областной суд признал законным очередной штраф руководителю псковского УГХ Алексею Захарову от УФАС
15:42
Выборы губернатора Псковской области предлагается назначить на 9 сентября
15:50
14 место занял Александр Котов в апрельском медиарейтинге глав региональных заксобраний
22:33
Путин опустился с первой строчки в рейтинге самых влиятельных людей мира
Еще новости
Политика

«Единая Россия» предлагает распространить программу «Земский доктор» на малые города численностью до 50 тысяч жителей

«Единая Россия» предлагает распространить программу «Земский доктор» на малые города численностью до 50 тысяч жителей, а также включить в нее выплаты фельдшерам. С таким заявлением выступил член Генсовета партии, председатель Пермской городской Думы Юрий Уткин на дискуссионной площадке «Качество жизни: приоритет развития» в рамках конференции «Направление 2026», которая проходит в Москве. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе псковского регионального отделения партии.

«На сегодняшний день проблема доступности медицинской помощи гражданам в большой степени определяется сохраняющимся дефицитом специалистов в поликлиниках и стационарах и городов, и сельской местности. Партия предлагает распространить практику программы «Земский доктор» на малые города численностью до 50 тысяч жителей, а также включить в нее выплаты фельдшерам», – отметил Уткин.

Он указал на то, что повысить качество и доступность медицинской помощи населению в своем новом майском указе поручил президент РФ Владимир Путин. «И для исполнения поручения главы государства нужно в первую очередь решить вопрос с подготовкой кадров», – подчеркнул Уткин.

Парламентарий также заявил о необходимости существенно повысить эффективность целевого обучения как врачей, так и средних медицинских работников. «Также следует вернуться к обсуждению распределения студентов медицинских вузов, обучавшихся на бюджетной основе», - резюмировал Уткин.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Президент РФ подписал указы о назначении новых министров и вице-премьеров
18 мая 2018
Президент РФ подписал указы о назначении новых министров и вице-премьеров
Михаил Ведерников вошёл в тройку лидеров апрельского медиарейтинга глав регионов СЗФО
17 мая 2018
Михаил Ведерников вошёл в тройку лидеров апрельского медиарейтинга глав регионов СЗФО
Владимир Путин подписал указ о структуре нового правительства
15 мая 2018
Владимир Путин подписал указ о структуре нового правительства
Областной суд признал законным очередной штраф руководителю псковского УГХ Алексею Захарову от УФАС
15 мая 2018
Областной суд признал законным очередной штраф руководителю псковского УГХ Алексею Захарову от УФАС
Выборы губернатора Псковской области предлагается назначить на 9 сентября
14 мая 2018
Выборы губернатора Псковской области предлагается назначить на 9 сентября
14 место занял Александр Котов в апрельском медиарейтинге глав региональных заксобраний
11 мая 2018
14 место занял Александр Котов в апрельском медиарейтинге глав региональных заксобраний
Путин опустился с первой строчки в рейтинге самых влиятельных людей мира
08 мая 2018
Путин опустился с первой строчки в рейтинге самых влиятельных людей мира 1
Госдума утвердила Дмитрия Медведева председателем правительства РФ
08 мая 2018
Госдума утвердила Дмитрия Медведева председателем правительства РФ 1

Идет загрузка...