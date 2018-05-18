«Единая Россия» предлагает распространить программу «Земский доктор» на малые города численностью до 50 тысяч жителей

13:25, 21 мая 2018, ПАИ

«Единая Россия» предлагает распространить программу «Земский доктор» на малые города численностью до 50 тысяч жителей, а также включить в нее выплаты фельдшерам. С таким заявлением выступил член Генсовета партии, председатель Пермской городской Думы Юрий Уткин на дискуссионной площадке «Качество жизни: приоритет развития» в рамках конференции «Направление 2026», которая проходит в Москве. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе псковского регионального отделения партии.

«На сегодняшний день проблема доступности медицинской помощи гражданам в большой степени определяется сохраняющимся дефицитом специалистов в поликлиниках и стационарах и городов, и сельской местности. Партия предлагает распространить практику программы «Земский доктор» на малые города численностью до 50 тысяч жителей, а также включить в нее выплаты фельдшерам», – отметил Уткин.

Он указал на то, что повысить качество и доступность медицинской помощи населению в своем новом майском указе поручил президент РФ Владимир Путин. «И для исполнения поручения главы государства нужно в первую очередь решить вопрос с подготовкой кадров», – подчеркнул Уткин.

Парламентарий также заявил о необходимости существенно повысить эффективность целевого обучения как врачей, так и средних медицинских работников. «Также следует вернуться к обсуждению распределения студентов медицинских вузов, обучавшихся на бюджетной основе», - резюмировал Уткин.