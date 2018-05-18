В «Единой России» поддержат социальные проекты первичных отделений на конкурсной основе

13:33, 21 мая 2018, ПАИ

В «Единой России» предлагают поддержать социальные проекты первичных отделений на конкурсной основе. С такой инициативой выступил секретарь Башкортостанского регионального отделения «Единой России» Константин Толкачев на дискуссионной площадке «Обновление партии: партстроительство, «цифровая партия», «идеология прорыва» в рамках партийной конференции «Направление 2026», которая проходит сегодня в Москве. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального отделения партии.

«Нам необходимо модернизировать работу первичных отделений, активнее вовлекать рядовых партийцев в проекты, укреплять взаимодействие с общественными объединениями, выявлять творчески работающие первичные отделения. Для этого видится необходимым создание системы поддержки лучших социальных проектов первичных отделений партии на конкурсной основе», – заявил Толкачев.

Он отметил важность конкурсных процедур как для внедрения соревновательных моментов, так и для организации поощрения лучших партийных организаций. «Конкурс первичных отделений позволит прежде всего выявить лучшие практики, которые «Единая Россия» в дальнейшем может взять на вооружение и распространить по всей партийной сети», - резюмировал Константин Толкачев.