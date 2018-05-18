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Политика

Роман Романов: «Единая Россия» не откажется от медведя в своей символике

Партия «Единая Россия» не намерена отказываться от образа медведя в своей символике. Как сообщили Псковском агентству информации в пресс-службе псковского регионального отделения партии, об этом заявил руководитель политического управления ЦИК «Единой России» Роман Романов в ходе работы дискуссионной площадки «Обновление партии: партстроительство, «цифровая партия», «идеология прорыва» в рамках партийной конференции «Направление 2026», которая проходит сегодня в Москве.

Подводя итоги дискуссий «Направление 2026» в регионах, Романов сообщил, что в регионах состоялось свыше муниципальных и региональных 300 дискуссий, в них приняло участие более 27 тысяч человек.

«Если говорить о символике партии, ее эмблемах, визуальном видении, то эта тема оказалась совершенно неактуальной в ходе дискуссий», - констатировал Романов. «Можно смело говорить, что партия своего медведя не отдаст», - добавил он.

Романов также отметил, что в ходе дискуссий обсуждался большой запрос на корпоративную солидарность и обратную связь с регионами через повышение эффективности коммуникации партии и граждан.

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