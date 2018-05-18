Возобновить программу по обеспечению жителей качественной водой предлагает «Единая Россия»

14:49, 21 мая 2018, ПАИ

«Единая Россия» предлагает правительству РФ возобновить федеральную целевую программу по обеспечению жителей качественной питьевой водой, предусмотрев ее финансирование на 2019 и последующие годы. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковского регионального отделения партии «Единая Россия», с таким заявлением выступил федеральный координатор партийного проекта «Городская среда», депутат Государственной Думы Павел Качкаев на дискуссионной площадке «Экономика роста» в рамках партийной конференции «Направление 2026», которая проходит сегодня в Москве.

«Партия предлагает правительству России возобновить федеральную целевую программу по обеспечению жителей качественной питьевой водой», - заявил Качкаев.

По его словам, в случае возобновления ФЦП необходимо предусмотреть ее финансирование на 2019 и последующие годы в рамках рассмотрения проекта федерального бюджета осенью этого года.

Ранее о необходимости возобновления реализации партийного проекта «Чистая вода» заявили участники межмуниципальной дискуссии «Единая Россия. Направление 2026» в городе Острове. Это предложение было направлено в Москву.