0
22:22
Президент РФ подписал указы о назначении новых министров и вице-премьеров
14:56
Михаил Ведерников вошёл в тройку лидеров апрельского медиарейтинга глав регионов СЗФО
21:54
Владимир Путин подписал указ о структуре нового правительства
17:49
Областной суд признал законным очередной штраф руководителю псковского УГХ Алексею Захарову от УФАС
15:42
Выборы губернатора Псковской области предлагается назначить на 9 сентября
15:50
14 место занял Александр Котов в апрельском медиарейтинге глав региональных заксобраний
22:33
Путин опустился с первой строчки в рейтинге самых влиятельных людей мира
Еще новости
Политика

Возобновить программу по обеспечению жителей качественной водой предлагает «Единая Россия»

«Единая Россия» предлагает правительству РФ возобновить федеральную целевую программу по обеспечению жителей качественной питьевой водой, предусмотрев ее финансирование на 2019 и последующие годы. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковского регионального отделения партии «Единая Россия», с таким заявлением выступил федеральный координатор партийного проекта «Городская среда», депутат Государственной Думы Павел Качкаев на дискуссионной площадке «Экономика роста» в рамках партийной конференции «Направление 2026», которая проходит сегодня в Москве.

«Партия предлагает правительству России возобновить федеральную целевую программу по обеспечению жителей качественной питьевой водой», - заявил Качкаев.

По его словам, в случае возобновления ФЦП необходимо предусмотреть ее финансирование на 2019 и последующие годы в рамках рассмотрения проекта федерального бюджета осенью этого года.

Ранее о необходимости возобновления реализации партийного проекта «Чистая вода» заявили участники межмуниципальной дискуссии «Единая Россия. Направление 2026» в городе Острове. Это предложение было направлено в Москву.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Президент РФ подписал указы о назначении новых министров и вице-премьеров
18 мая 2018
Президент РФ подписал указы о назначении новых министров и вице-премьеров
Михаил Ведерников вошёл в тройку лидеров апрельского медиарейтинга глав регионов СЗФО
17 мая 2018
Михаил Ведерников вошёл в тройку лидеров апрельского медиарейтинга глав регионов СЗФО
Владимир Путин подписал указ о структуре нового правительства
15 мая 2018
Владимир Путин подписал указ о структуре нового правительства
Областной суд признал законным очередной штраф руководителю псковского УГХ Алексею Захарову от УФАС
15 мая 2018
Областной суд признал законным очередной штраф руководителю псковского УГХ Алексею Захарову от УФАС
Выборы губернатора Псковской области предлагается назначить на 9 сентября
14 мая 2018
Выборы губернатора Псковской области предлагается назначить на 9 сентября
14 место занял Александр Котов в апрельском медиарейтинге глав региональных заксобраний
11 мая 2018
14 место занял Александр Котов в апрельском медиарейтинге глав региональных заксобраний
Путин опустился с первой строчки в рейтинге самых влиятельных людей мира
08 мая 2018
Путин опустился с первой строчки в рейтинге самых влиятельных людей мира 1
Госдума утвердила Дмитрия Медведева председателем правительства РФ
08 мая 2018
Госдума утвердила Дмитрия Медведева председателем правительства РФ 1

Идет загрузка...