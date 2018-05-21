7-летний пскович занял 3-е место на соревнованиях по мотоспорту в Эстонии

13:38, 21 мая 2018, ПАИ

19 мая в тверском Торопце состоялся открытый Чемпионат и Первенство Тверской области, на котором в классе «OPEN» 1-е место занял воспитанник мотоциклетного клуба Псковской объединенной технической школы РОСТО ДОСААФ России, кандидат в мастера спорта Илья Иванов. Об этом корреспонденту Псковского агентства информации сообщил председатель Псковской областной Федерации мотоспорта Алексей Караваев.

20 мая в эстонском городе Тюри в соревнованиях по мотоспорту в классе «50» 3-е место в своей подгруппе занял 7-летний Семен Белобоков, являющийся также воспитанником Псковской объединенной технической школы РОСТО ДОСААФ России.

«Хотел бы поблагодарить руководство ДОСААФ в лице председателя Сергея Николаевич Саурина, начальника школы Михаила Юлиановича Василевского, и, конечно же, Государственный комитет по физической культуре и спорту. И родителей юных спортсменов, которые всегда рядом. А ребята молодцы, не подвели!» – отметил Алексей Караваев.