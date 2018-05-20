В Печорах арестовали мужчин, до смерти забивших местного жителя

13:31, 21 мая 2018, ПАИ

Псковский межрайонный следственный отдел следственного управления СК России по Псковской области расследует уголовное дело в отношении двоих мужчин в возрасте 18 и 19 лет. Они обвиняются в совершении преступления по части 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего). Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе СУ СК по региону.

По версии следствия, в ночь на 18 мая на окраине Печор обвиняемые, в ходе конфликта с 33-летним потерпевшим, нанесли последнему множественные удары руками и ногами в голову и туловище, причинив телесные повреждения, от которых потерпевший скончался.

В настоящее время этим лицам предъявлено обвинение и по ходатайству следствия судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.