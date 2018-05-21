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Спорт

Из-за соревнований по велоспорту на великолукских дорогах перекроют движение в конце мая

В конце мая в связи с проведением Всероссийских соревнований по велосипедному спорту будет прекращено движение транспорта в Великолукском районе. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Великих Лук.

На участке дороги Великие Луки - Новосокольники проезд от деревни Фотьево до деревни Захарино будет закрыт 25-26 мая с 9:30 до 15:00.

27 мая с  9:30 до 15:00 движение перекроют в Великих Луках по улице Некрасова, Ботвина, Набережной Лейтенанта Шмидта.

Организаторы приносят извинения за временные неудобства и просят заранее спланировать маршрут поездки.

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