Из-за соревнований по велоспорту на великолукских дорогах перекроют движение в конце мая

13:46, 21 мая 2018, ПАИ

В конце мая в связи с проведением Всероссийских соревнований по велосипедному спорту будет прекращено движение транспорта в Великолукском районе. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Великих Лук.

На участке дороги Великие Луки - Новосокольники проезд от деревни Фотьево до деревни Захарино будет закрыт 25-26 мая с 9:30 до 15:00.

27 мая с 9:30 до 15:00 движение перекроют в Великих Луках по улице Некрасова, Ботвина, Набережной Лейтенанта Шмидта.

Организаторы приносят извинения за временные неудобства и просят заранее спланировать маршрут поездки.