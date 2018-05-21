«Единая Россия» намерена распространить культуру раздельного сбора мусора по всей стране

15:18, 21 мая 2018, ПАИ

Партия «Единая Россия» задействует региональные, местные и первичные отделения для распространения культуры раздельного сбора мусора по всей стране. При этом необходимо как можно скорее принять в регионах территориальные схемы обращения с отходами.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального отделения партии, с таким заявлением выступил первый заместитель председателя комитета Госдумы по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству, федеральный координатор партийного проекта «Единой России» «Школа грамотного потребителя» Александр Сидякин на дискуссионной площадке «Экономика роста» в рамках партийной конференции «Направление 2026», которая проходит 21 мая в Москве.

«Мы ускорим внедрение системы раздельного сбора мусора, подключив региональные, местные, первичные отделения партии к организации этой работы на территории страны. Кроме того, необходимо как можно скорее принять в регионах территориальные схемы обращения с отходами», - заявил Александр Сидякин.

Он также отметил, что «Единая Россия» намерена усилить партийный контроль за реализацией на местах ФЗ «Об отходах производства и потребления». «В этом нам также помогут наши многочисленные отделения на местах», - заключил парламентарий.

В свою очередь региональный координатор партийного проекта «Школа грамотного потребителя» Алексей Кириллов назвал эту инициативу актуальной и важной. «Во-первых, это забота об экологии и окружающем нас пространстве. Во-вторых, раздельный сбор мусора позволит заметно минимизировать затраты», - отметил он. Также Алексей Кириллов добавил, что в Псковской области 21 мая планируется объявить конкурс по отбору регионального оператора в северной зоне, а не позже 28 мая — в южной.