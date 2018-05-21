Юные спортсмены из ФК «Луки-Энергия» стали победителями международного футбольного фестиваля

15:05, 21 мая 2018, ПАИ

Команда «Луки-Энергия» стала победителем Международного фестиваля «Большие звёзды светят малым» в дивизионе Дмитрия Аленичева среди команд мальчиков 2010 года рождения, который проходил в Великих Луках с 19 по 20 мая. На втором месте великолукский «Экспресс», на третьем – команда ДЮСШ из Полоцкого района Белоруссии, сообщили Псковскому агентству информации в ФК "Луки-Энергия".

Всего в турнире приняли участие 7 коллективов. Команды-призёры получили в награду кубки, футболисты – грамоты. Все команды-участницы награждены памятными сувенирами.

Звание «Лучший вратарь» получил Семён Арефьев из великолукского «Экспресса-11», «Лучший защитник» – Никита Павлюк из «Луки-Энергия», «Лучший игрок» – Платов Лямин из «Луки-Энергия», «Лучший нападающий» – Марат Лазаревич из полоцкой «ДЮСШ».