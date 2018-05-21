Матч ФК «Луки-Энергия» с «Динамо-Санкт-Петербург-2» завершился со счётом 0:1

14:17, 21 мая 2018, ПАИ

Матч ФК «Луки-Энергия» с «Динамо-Санкт-Петербург-2» завершился со счётом 0:1. Как сообщили Псковскому агентству информации в великолукском футбольном клубе, игра 25-го тура ФОНБЕТ-Первенства России по футболу среди команд Второго дивизиона в группе «Запад» прошла 20 мая на стадионе «Экспресс» в Великих Луках.

Главным судьей был Сергей Чебан (Москва), помощниками - Павел Смирнов (Московская область) и Альмир Хатмуллин (Химки). Резервный –Станислав Исаев (Великие Луки). Инспектор –Игорь Котковский (Москва).

Единственный год в игре на 63-й минуте забил петербуржец Егор Ремизов