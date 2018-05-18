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Политика

В «Единой России» призывают разработать новые редакции Бюджетного и Налогового кодексов

В 2018-2019 годах необходимо завершить работу по законодательному регулированию таможенной деятельности и обеспечить разработку и принятие новых редакций Бюджетного и Налогового кодексов РФ. Об этом заявил глава комитета по бюджетам и налогам нижней палаты парламента Андрей Макаров на дискуссионной площадке «Экономика роста» в рамках партийной конференции «Направление 2026», которая проходит сегодня в Москве, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковского регионального отделения партии «Единая Россиия»

«Это позволит проводить сбалансированную бюджетную политику, обеспечивающую снижение зависимости бюджета от колебаний цен на сырьевые ресурсы на мировом рынке и безусловное выполнение всех принятых обязательств социального характера», – заявил Макаров.

По его мнению, при формировании бюджетов нужно предусмотреть ресурсное обеспечение реализации национальных проектов (программ), включая направление на их реализацию в приоритетном порядке дополнительных доходов бюджета. «Эта мера находится в русле выполнения Указа Президента РФ «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» от 7 мая 2018 год.

«Должно быть проведено переформатирование государственных программ и приоритетных проектов, в том числе в части их финансового обеспечения», – полагает парламентарий.

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