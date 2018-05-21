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Спорт

Матч «Псков-747» с костромскими футболистами завершился ничьёй

Последний домашний матч ФК «Псков-747» завершился ничьей — 2:2. Как сообщили Псковскому агентству информации в футбольном клубе, игра 25-го тура ФОНБЕТ-Первенства России с костромским «Спартаком» прошла 20 мая на стадионе «747» в Пскове.

Голы забили псковичи Владислав Сакадеев (на 39 минуте) и Кирилл Турчин ( на 86 минуте), а также костромские футболисты Николай Вдовиченко (на 61 минуте) и Евгений Худобко (на 63 минуте).

Отметим, «Псков-747» занимает восьмую строчку турнирной таблицы.  

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