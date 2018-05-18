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Александр Котов: «Единая Россия» продолжит реализацию проектов по созданию комфортной среды для жизни граждан

«Единая Россия» продолжит реализацию социальных и инфраструктурных проектов по созданию современной и комфортной среды для жизни граждан, сказал секретарь Псковского регионального отделения партии Александр Котов. Сегодня, 21 мая, он принимает участие в работе федеральной конференции «Направление 2026», сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковского регионального отделения партии.

Александр Котов подчеркнул, что «Единая Россия» отвечает на запрос людей видеть благоустроенными свои дворы, парки и скверы. Города и поселки Псковской области заметно преображаются в рамках партийного проекта «Городская среда». По его словам, в прошлом году получилось отремонтировать 119 дворов и 73 территории общего пользования в 26 муниципалитетах. Почти 100 дворов и 32 общественных пространства планируется изменить в этом году. Также продолжается реконструкция пяти парков в районных центрах. К примеру, капитальные работы по обновлению парка в городе Острове должны завершиться к 1 июня.

«Многое уже удалось сделать, но также стоит немало задач, которые предстоит решить в ближайшем будущем. И одна из них – наращивание качества и объемов дорожного строительства. Нам необходимо двигаться вперед и приводить в порядок региональные и особенно местные дороги», - обратил внимание секретарь регионального отделения «Единой России» и напомнил, что об этом в своем Послании Федеральному Собранию говорил президент России Владимир Путин. Расходы на строительство и обустройство дорог в предстоящие шесть лет планируется практически удвоить.

Кроме того, по его словам, давно назрела необходимость реконструкции сельских домов культуры, и «Единая Россия» серьёзно занялась этим вопросом. Например, в 2017 году в Псковской области дождались ремонта 9 домов культуры, еще 23 учреждения получили новое оборудование. В 2018 году работа в рамках партийного проекта «Культура малой Родины» будет продолжена, отметил Александр Котов. «В малых городах и селах клубы – это центры культурной жизни, общения и отдыха населения, площадки для развития народного творчества и промыслов. Их многофункциональность - свидетельство того, насколько важны такие объекты для населения», - сказал он.

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