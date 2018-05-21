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Общество

44 нарушения земельного законодательства зафиксировал псковский Росреестр за прошлую неделю

На прошедшей рабочей неделе специалисты отдела государственного земельного надзора Управления Росреестра по Псковской области провели 57 проверок соблюдения земельного законодательства в регионе, в ходе которых выявили и зафиксировали 44 нарушения. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

По итогам проверок возбуждено 26 дел об административных правонарушениях, 12 субъектов привлечены к административной ответственности, выдано 37 предписаний об устранении нарушений земельного законодательства. Общая сумма наложенных штрафов составила 200 тысяч рублей, взыскано 82 тысячи 170 рублей. Устранено 8 нарушений.

Подробнее о деятельности госземнадзора псковского Росреестра можно узнать в региональном блоке официального сайта ведомства.

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