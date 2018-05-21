44 нарушения земельного законодательства зафиксировал псковский Росреестр за прошлую неделю

18:03, 21 мая 2018, ПАИ

На прошедшей рабочей неделе специалисты отдела государственного земельного надзора Управления Росреестра по Псковской области провели 57 проверок соблюдения земельного законодательства в регионе, в ходе которых выявили и зафиксировали 44 нарушения. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

По итогам проверок возбуждено 26 дел об административных правонарушениях, 12 субъектов привлечены к административной ответственности, выдано 37 предписаний об устранении нарушений земельного законодательства. Общая сумма наложенных штрафов составила 200 тысяч рублей, взыскано 82 тысячи 170 рублей. Устранено 8 нарушений.

Подробнее о деятельности госземнадзора псковского Росреестра можно узнать в региональном блоке официального сайта ведомства.