Иван Цецерский поприветствовал нового Псковского митрополита Тихона

14:57, 21 мая 2018, ПАИ

Сегодня, 21 мая, митрополит Псковский и Порховский Тихон прибыл в Псков для вступления в должность правящего архиерея. Встреча нового главы Псковской митрополии состоялась в Свято-Троицком кафедральном соборе. Глава города Иван Цецерский поприветствовал священнослужителя, пожелав ему крепкого здоровья на долгие годы, бодрости духа и крепости сил в несении архипастырского служения, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

После этого владыка Тихон вместе с прихожанами поднялись в собор, где началась служба.

Отметим, Епископ Тихон (Шевкунов) был назначен главой Псковской митрополии решением Синода Русской православной церкви 14 мая 2018 года с оставлением за ним должности председателя Патриаршего совета по культуре. Он управлял Сретенским монастырем, изначально имевшим статус подворья Псково-Печерской обители, с 1993 года. Был ректором Сретенской семинарии, главным редактором крупнейшего тематического портала «Православие.ру». 17 мая патриарх Кирилл возвел епископа Псковского и Порховского Тихона в сан митрополита.