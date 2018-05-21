3
14:32
Настоятель Псково-Печерского монастыря подал новому митрополиту прошение о сложении полномочий
14:14
Думать в первую очередь о духовных проблемах призвал псковских священников митрополит Тихон (ВИДЕО)
13:43
Встреча нового митрополита Тихона в Пскове (ФОТОРЕПОРТАЖ)
13:28
Условный пожар ликвидирован в красногородской школе-интернате
12:41
Митрополит Тихон: Надеюсь и верю, что наше общее дело будет радостным, созидательным и счастливым
12:10
В Пскове встречают нового митрополита (ФОТО)
11:20
Александр Седунов: За использование на ЕГЭ телефонов и шпаргалок грозит административное наказание
Еще новости
Общество

Настоятель Псково-Печерского монастыря подал новому митрополиту прошение о сложении полномочий

Архимандрит Тихон (Секретарёв) подал прошение на имя митрополита Псковского и Порховского Тихона (Шевкунова) о сложении полномочий настоятеля Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря «по состоянию здоровья». Об этом Псковскому агентству информации сообщил источник, знакомый с положением дел в обители.

Архимандрит Тихон (Секретарёв)

Ранее сообщалось, что Тихон (Шевкунов), 14 мая назначенный главой псковской митрополии, в качестве своей резиденции в регионе избрал именно Псково-Печерский монастырь. Сегодня, 21 мая, он прибыл в Псковскую область. По информации источника ПАИ, не исключено, что Тихон (Шевкунов) будет совмещать должности митрополита и наместника одного из самых известных православных монастырей.

Архимандрит Тихон родился 24 января 1955 года в семье священника в Подмосковье. С 1976 года - в братии Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря. 23 августа того же года пострижен в монашество, затем 28 августа рукоположен во иеродиакона и 19 сентября - в иеромонаха. Около десяти лет исполнял послушание благочинного монастыря. С 1992 года проходил послушание катехизатора и преподавателя Псковского духовного училища. С 17 августа 1995 года - наместник Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря.

Версия для печати
Комментарии: 3 Обсудить >>>

Настоятель Псково-Печерского монастыря подал новому митрополиту прошение о сложении полномочий
21 мая 2018
Настоятель Псково-Печерского монастыря подал новому митрополиту прошение о сложении полномочий 3
Думать в первую очередь о духовных проблемах призвал псковских священников митрополит Тихон (ВИДЕО)
21 мая 2018
Думать в первую очередь о духовных проблемах призвал псковских священников митрополит Тихон (ВИДЕО)
Встреча нового митрополита Тихона в Пскове (ФОТОРЕПОРТАЖ)
21 мая 2018
Встреча нового митрополита Тихона в Пскове (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Условный пожар ликвидирован в красногородской школе-интернате
21 мая 2018
Условный пожар ликвидирован в красногородской школе-интернате
Митрополит Тихон: Надеюсь и верю, что наше общее дело будет радостным, созидательным и счастливым
21 мая 2018
Митрополит Тихон: Надеюсь и верю, что наше общее дело будет радостным, созидательным и счастливым 1
В Пскове встречают нового митрополита (ФОТО)
21 мая 2018
В Пскове встречают нового митрополита (ФОТО) 1
Александр Седунов: За использование на ЕГЭ телефонов и шпаргалок грозит административное наказание
21 мая 2018
Александр Седунов: За использование на ЕГЭ телефонов и шпаргалок грозит административное наказание 1
День полярника отмечается в России 21 мая
21 мая 2018
День полярника отмечается в России 21 мая

Идет загрузка...