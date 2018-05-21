Настоятель Псково-Печерского монастыря подал новому митрополиту прошение о сложении полномочий

14:32, 21 мая 2018, ПАИ

Архимандрит Тихон (Секретарёв) подал прошение на имя митрополита Псковского и Порховского Тихона (Шевкунова) о сложении полномочий настоятеля Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря «по состоянию здоровья». Об этом Псковскому агентству информации сообщил источник, знакомый с положением дел в обители.

Ранее сообщалось, что Тихон (Шевкунов), 14 мая назначенный главой псковской митрополии, в качестве своей резиденции в регионе избрал именно Псково-Печерский монастырь. Сегодня, 21 мая, он прибыл в Псковскую область. По информации источника ПАИ, не исключено, что Тихон (Шевкунов) будет совмещать должности митрополита и наместника одного из самых известных православных монастырей.

Архимандрит Тихон родился 24 января 1955 года в семье священника в Подмосковье. С 1976 года - в братии Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря. 23 августа того же года пострижен в монашество, затем 28 августа рукоположен во иеродиакона и 19 сентября - в иеромонаха. Около десяти лет исполнял послушание благочинного монастыря. С 1992 года проходил послушание катехизатора и преподавателя Псковского духовного училища. С 17 августа 1995 года - наместник Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря.