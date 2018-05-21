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Общество

Международный фестиваль «Псковское вече» проходит в Пскове

21 мая в Псковском филиале академии ФСИН России состоялось торжественное открытие XI Международного научно-спортивно-творческого фестиваля курсантов и студентов «Псковское вече».

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе филиала академии, международный фестиваль собрал представителей академии МВД Белоруссии, Белгородского юридического института МВД России имени И.Д. Путилина, Санкт-Петербургского университета МВД России, Академии ФСИН России (Рязань), Владимирского юридического института ФСИН России, Пермского института ФСИН России, Новгородского университета имени Ярослава Мудрого, Псковского государственного университета.

Участников XI Международного научно-спортивно-творческого фестиваля «Псковское вече» приветствовали представители власти Псковской области и Пскова, общественных организаций региона, руководство Псковского филиала академии ФСИН России.

Открывая фестиваль, врио начальника Псковского филиала академии ФСИН России Владислав Белов пожелал его гостям вдохновения, успешных выступлений, ярких эмоций и хорошего настроения.

«За 11 лет проведения в Псковском филиале академии ФСИН России фестиваля около 800 участников из различных регионов России и стран ближнего зарубежья приняли участие в научных конференциях и круглых столах, интеллектуальных турнирах и спортивных состязаниях, познакомились с историей и памятниками древней Псковской земли», – отметил Владислав Белов.

Добавим, что XI Международный научно-спортивно-творческий фестиваль курсантов и студентов «Псковское вече» будет проходить в Псковском филиале академии ФСИН России до 25 мая. Программа фестиваля очень насыщенная: планируется проведение научных конференций, семинаров, круглых столов, культурно-творческих и спортивных мероприятий. После открытия фестиваля прошла жеребьевка на игру «Брейн-ринг». Во второй половине дня проходит международный турнир по интеллектуальным играм «Золотая звезда».

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