Команда «Молодежки ОНФ» в Псковской области присоединилась к акции «Спортивные выходные»

17:34, 21 мая 2018, ПАИ

Участники команды «Молодежки ОНФ» в Псковской области в рамках проекта «Связь поколений» присоединились к всероссийской акции «Спортивные выходные». Представители Общероссийского народного фронта организовали массовую зарядку на свежем воздухе на площадке Финского парка в Пскове. В мероприятии приняли участие около 30 человек, в их числе люди старшего возраста и активная молодежь. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в региональном отделении ОНФ.

«В зарядке на свежем воздухе приняли участие псковичи в возрасте от 20 до 90 лет. Мы подобрали площадку для проведения мероприятия в центре города, на живописном берегу реки Псковы в Финском парке, организовали музыкальное сопровождение. Комплекс оздоровительной гимнастики для участников акции провела врач, кандидат медицинских наук, преподаватель высшей категории и к тому же мастер спорта СССР по спортивной гимнастике Лидия Лунина. Она показывала несложные упражнения, участники зарядки их исполняли под музыку, было много положительных эмоций», – рассказал участник команды «Молодежки ОНФ» в Псковской области Сергей Лазученков.

Проведение массовой зарядки привлекло внимание прохожих, некоторые из них останавливались и с интересом наблюдали за происходящим, а малыши, гуляющие в парке со своими родителями, торопились присоединиться, пытаясь повторить движения участников зарядки.

По итогам акции ее участники выразили желание проводить подобные мероприятия чаще.

«Такие мероприятия не только направлены на популяризацию здорового образа жизни, что, несомненно, имеет важное значение, но и демонстрируют положительный пример взаимодействия представителей старшего и молодого поколений», – подчеркнул Лазученков.

Участники команды «Молодежки ОНФ» в Псковской области в рамках проекта «Связь поколений» проводят различные мероприятия, ориентированные на разные возрастные группы. В их числе цикл региональных акций «Рисовать – легко», где участие в мастер-классах по созданию пейзажей принимают не только дети, но и взрослые. Особая категория участников мастер-классов по рисованию – это проживающие в домах-интернатах для престарелых и инвалидов. Также старшее поколение принимает участие в акциях патриотической направленности, проводимых активистами Народного фронта в регионе, «уроках мужества» и встречах со школьниками.