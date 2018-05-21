Построить прямой газопровод из России предложил президент Болгарии

18:00, 21 мая 2018, ПАИ

Болгария хочет наладить прямые поставки российского газа через Черное море. Об этом заявил президент Болгарии Румен Радев, сообщает «Коммерсант».

«Я считаю, что Болгария нуждается в прямых поставках российского газа через Черное море. Назовем это «Болгарским потоком». Такой подход диктуется здравым смыслом и требованиями энергетической безопасности и эффективности, и не только в отношении Болгарии, но и Европейского cоюза в целом», - отметил Румен Радев.

По его мнению, такие стремления не отличаются от намерений Германии реализовать «Северный поток - 2».

«Надеюсь, что и российская сторона, и Брюссель воспримут эту идею с пониманием», - подчеркнул президент.

Добавим, что Румен Радев прибыл с двухдневным визитом в Россию. 21 мая он встретится в Москве с премьером Дмитрием Медведевым. 22 мая в Сочи пройдут его переговоры с Владимиром Путиным, которые станут первой двусторонней встречей президентов России и Болгарии за десять лет.