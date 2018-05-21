Построить прямой газопровод из России предложил президент Болгарии
Болгария хочет наладить прямые поставки российского газа через Черное море. Об этом заявил президент Болгарии Румен Радев, сообщает «Коммерсант».
«Я считаю, что Болгария нуждается в прямых поставках российского газа через Черное море. Назовем это «Болгарским потоком». Такой подход диктуется здравым смыслом и требованиями энергетической безопасности и эффективности, и не только в отношении Болгарии, но и Европейского cоюза в целом», - отметил Румен Радев.
По его мнению, такие стремления не отличаются от намерений Германии реализовать «Северный поток - 2».
«Надеюсь, что и российская сторона, и Брюссель воспримут эту идею с пониманием», - подчеркнул президент.
Добавим, что Румен Радев прибыл с двухдневным визитом в Россию. 21 мая он встретится в Москве с премьером Дмитрием Медведевым. 22 мая в Сочи пройдут его переговоры с Владимиром Путиным, которые станут первой двусторонней встречей президентов России и Болгарии за десять лет.