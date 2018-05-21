9 артиллерийских снарядов времен Великой Отечественной войны обнаружили в Псковском районе

17:51, 21 мая 2018, ПАИ

21 мая в 11:00 в деревне Кирово Краснопрудской волости Псковского района были обнаружены артиллерийские снаряды времен Великой Отечественной войны калибра 88 мм в количестве 7 единиц и калибра 76 мм – 2 единицы, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Главного Управления МЧС России по Псковской области.

Для обезвреживания взрывоопасных предметов привлекалась группа поисково-спасательного отряда Пскова в количестве 2 человек и единицы техники.

Напомним, телефон экстренного вызова службы спасения - 112. Единый телефон доверия ГУ МЧС России по Псковской области 8(8112) 79-99-99.