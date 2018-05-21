0
17:14
Участницы «Миссис Псков – 2018» примерили новую коллекцию от Serginnetti в санатории «Хилово»
16:23
Видеорепортаж ПАИ набрал больше миллиона просмотров на YouTube
15:31
Всё о детском отдыхе летом расскажут в эфире ПАИ-live 22 мая
15:13
Призовые места завоевали псковичи на турнирах по самбо в Можайске и Гатчине
14:32
Настоятель Псково-Печерского монастыря подал новому митрополиту прошение о сложении полномочий
14:14
Думать в первую очередь о духовных проблемах призвал псковских священников митрополит Тихон (ВИДЕО)
13:43
Встреча нового митрополита Тихона в Пскове (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Еще новости
Общество

Псковичка вернула через судебных приставов взятые по расписке 52 тысячи

Псковичка вернула через судебных приставов взятые по расписке 52 тысячи рублей. Об этом Псковском агентству информации сообщили в пресс-службе УФССП по Псковской области.

Исполнительное производство в отношении жительница деревни Хотицы Псковского района было возбуждено в марте. Она взяла в кредит деньги у физического лица под расписку, но вовремя их не вернула. Истец обратился в суд.

Так как женщина не оплачивала свою задолженность в добровольном порядке, судебные приставы осуществили выходы по месту проживания должницы, где вручили ей требования о явке на приём в отдел. Кроме того, был вынесен запрет на проведение регистрационных действий с автомобилем псковички.

На сегодняшний день деньги перечислены взыскателю.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Участницы «Миссис Псков – 2018» примерили новую коллекцию от Serginnetti в санатории «Хилово»
21 мая 2018
Участницы «Миссис Псков – 2018» примерили новую коллекцию от Serginnetti в санатории «Хилово» 1
Видеорепортаж ПАИ набрал больше миллиона просмотров на YouTube
21 мая 2018
Видеорепортаж ПАИ набрал больше миллиона просмотров на YouTube
Всё о детском отдыхе летом расскажут в эфире ПАИ-live 22 мая
21 мая 2018
Всё о детском отдыхе летом расскажут в эфире ПАИ-live 22 мая
Призовые места завоевали псковичи на турнирах по самбо в Можайске и Гатчине
21 мая 2018
Призовые места завоевали псковичи на турнирах по самбо в Можайске и Гатчине
Настоятель Псково-Печерского монастыря подал новому митрополиту прошение о сложении полномочий
21 мая 2018
Настоятель Псково-Печерского монастыря подал новому митрополиту прошение о сложении полномочий 8
Думать в первую очередь о духовных проблемах призвал псковских священников митрополит Тихон (ВИДЕО)
21 мая 2018
Думать в первую очередь о духовных проблемах призвал псковских священников митрополит Тихон (ВИДЕО)
Встреча нового митрополита Тихона в Пскове (ФОТОРЕПОРТАЖ)
21 мая 2018
Встреча нового митрополита Тихона в Пскове (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Условный пожар ликвидирован в красногородской школе-интернате
21 мая 2018
Условный пожар ликвидирован в красногородской школе-интернате

Идет загрузка...