Псковичка вернула через судебных приставов взятые по расписке 52 тысячи

17:39, 21 мая 2018, ПАИ

Псковичка вернула через судебных приставов взятые по расписке 52 тысячи рублей. Об этом Псковском агентству информации сообщили в пресс-службе УФССП по Псковской области.

Исполнительное производство в отношении жительница деревни Хотицы Псковского района было возбуждено в марте. Она взяла в кредит деньги у физического лица под расписку, но вовремя их не вернула. Истец обратился в суд.

Так как женщина не оплачивала свою задолженность в добровольном порядке, судебные приставы осуществили выходы по месту проживания должницы, где вручили ей требования о явке на приём в отдел. Кроме того, был вынесен запрет на проведение регистрационных действий с автомобилем псковички.

На сегодняшний день деньги перечислены взыскателю.