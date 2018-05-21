Всё о детском отдыхе летом расскажут в эфире ПАИ-live 22 мая

15:31, 21 мая 2018, ПАИ

22 мая в 11:00 гостем прямого эфира проекта ПАИ-live станет директор Центра детского отдыха и оздоровления Псковской области Татьяна Богданова.

На следующей неделе у школьников начинаются летние каникулы. К началу работы сейчас готовятся все детские лагеря Псковской области. Сколько стоит летний отдых для школьника в этом году, какие условия и программы предлагают лагеря своим воспитанникам, кто и как подбирает кадры для работы в детских учреждениях отдыха, сколько в Пскове частных детских лагерей с дневным пребыванием — об этом пойдет речь в интервью с Татьяной Богдановой.

Свои вопросы руководителю Центра детского отдыха и оздоровления можно оставить в чате на странице ПАИ-live.