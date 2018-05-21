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Общество

Около 800 человек приняли участие в соревнованиях по спорториентированию «Российский Азимут-2018» в Идрице

В Псковской области завершились Всероссийские соревнования по спортивному ориентированию «Российский Азимут-2018». Забеги прошли в поселке Идрица. Как сообщили Псковскому агентству информации организаторы, на старт вышли спортсмены и любители со всего региона, а также участники из Эстонии, Латвии и Белоруссии – всего около 800 человек.

Участники преодолели 14 контрольных точек по лесной трассе на дистанциях от одного до четырех километров. Самым маленьким спортсменам 3,5 года. В соревнованиях среди возрастных групп разыграли 18 комплектов наград.

«Российский Азимут» проводится в 73 регионах страны. Псковская область принимает «Азимут» тринадцатый год, организаторы делают ставку на продвижение этого спорта в массы. Во многих районах стали ежегодно проводить местные чемпионаты.

Победу в основных категориях у мужчин и юношей одержали Владислав  Матвеев (Ю14), Иван Власенко (Ю16) и Дмитрий Прокофьев из Себежа (М21) У девушек сильнее всех стали Олеся Осипова (Д14) Гдов, Полина Егорченко (Д16) Великолук. район, Анастасия Бурихина (Д18), Екатерина Никитина из Пскова (Д21).

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