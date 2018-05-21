Александр Котов: Точки роста экономики Псковской области - создание особых экономических зон и промышленных кластеров

15:42, 21 мая 2018, ПАИ

В центре внимания «Единой России» - создание условий для экономического развития регионов и страны в целом. Точки роста экономики Псковской области - создание особых экономических зон и промышленных кластеров. Об этом заявил секретарь Псковского регионального отделения партии Александр Котов 21 мая на тематической площадке «Экономика роста» в рамках федеральной конференции «Направление 2026».

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального отделения партии, в качестве примера Александр Котов привел электротехнический кластер Псковской области, который занимается производством продукции, востребованной на российском и зарубежном рынке. Причем многие конструктивные и технологические решения запатентованы и не имеют аналогов в мире.

Не менее важна, по словам секретаря регионального отделения «Единой России», эффективность работы ОЭЗ «Моглино». Ее преимуществами он назвал гибкую систему льгот для инвесторов, выгодное приграничное расположение и близость крупных российских рынков.

«Движение в этом направлении – это дополнительные поступления в бюджет субъекта, создание новых рабочих мест», - сказал Александр Котов.

В продолжение он отметил, что крайне важно позаботиться о трудовых резервах, и актуальной задачей является закрепление молодёжи в регионах, реализация программ ранней профориентации и профессиональной переподготовки кадров.