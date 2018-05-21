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Общество

Министр здравоохранения: Возраст до 30 лет будут считать детством

Периодом детства в перспективе будет считаться возраст до 30 лет, а не до 21 года как сейчас, пишет РИА Новости со ссылкой на заявление министра здравоохранения РФ Вероника Скворцова на всероссийской конференции партии «Единая Россия» «Направление 2026».

«Детство, которое на начало Великой Отечественной войны составляло 14 лет, в 60-е годы — 16 лет, сейчас во всем мире — 21 год, а в перспективе это будет не менее 25-30 лет», — приводит слова министра издание. – Ясно, что время идет в одном направлении. Чтобы активное долголетие состоялось, необходимо заботиться о людях, начиная с момента рождения».

По ее словам, главный вектор развития — это удлинение периода детства и активного взрослого возраста.

«Если смотреть на ситуацию во всех странах независимо от их развития, есть понятие здоровой жизни и есть понятие продолжительности жизни. Вот период, дельта между здоровой жизнью и всей жизнью, составляет везде одинаково 10 лет», — отметила Вероника Скворцова.

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