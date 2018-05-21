Госавтоинспекция посоветовала псковским автошколам уделять большее внимание процессу обучения

15:50, 21 мая 2018, ПАИ

В УГИБДД УМВД России по Псковской области прошло совещание с представителями автошкол и учебных организаций. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства, Госавтоинспекция региона порекомендовала участникам совещания уделить большее внимание процессу обучения водителей.

До присутствующих были доведены сведения о ДТП на территории Псковской области, совершенных по вине водителей со стажем управления до 2-х лет, прошедших обучение в образовательных учреждениях и организациях, обслуживаемых МРЭО Пскова.