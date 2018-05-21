Шесть человек вошли в состав экспертной группы по созданию гимна Псковской области

16:03, 21 мая 2018, ПАИ

В состав экспертной группы по созданию гимна Псковской области вошли шесть человек. Об этом заявила председатель Государственного комитета Псковской области по культуре Жанна Малышева в ходе заседания Геральдического совета региона, которое проходит сегодня, 21 мая.

Как передает с заседания корреспондент Псковского агентства информации, в частности, в состав группы экспертов вошел почетный гражданин Пскова, заслуженный деятель искусств Карелии, автор гимна Пскова Николай Мишуков.