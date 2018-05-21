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Общество

Более 50 килограмм рыбы изъяли у браконьеров псковские рыбинспекторы за неделю

За прошедшую неделю, с 14 по 20 мая, в Псковской области рыбинспекторы изъяли у нарушителей 56,5 килограмм рыбы. Оштрафованы за этот период браконьеры были на сумму 18 тыс. рублей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Северо-Западного территориального управления Росрыболовства.

Всего за неделю на псковских водоёмах специалисты ведомства наложили штрафов на 57 тыс. 400 рублей и изъяли 28 незаконных орудий лова и одно транспортное средство.

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