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Экономика

Еще 400 млн рублей на развитие производств электротехнического кластера может получить Псковская область

Министерство промышленности и торговли РФ может выделить Псковской области еще 400 млн рублей на компенсацию затрат по развитию новых производств в рамках Промышленного электротехнического кластера. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона со ссылкой на заместителя директора Департамента региональной промышленной политики и проектного управления Минпромторга Дениса Цуканова.

В понедельник, 21 мая, в Пскове Денис Цуканов принимает участие в конференции «Инфраструктурная поддержка бизнеса и инвестиционных проектов», орагнизованной Минэком, РосОЭЗ и «Моглино» при поддержке Ассоциации кластеров и технопарков России.

«Объем финансирования электротехнического кластера составил на данный момент 350 млн рублей. Еще порядка 400 млн будет предоставлено Министерством на компенсацию затрат, связанных с открытием новых производств, которые встраиваются в существующие производственные цепочки в рамках электротехнического кластера. Мы также ждем и другие заявки от региона и по возможности их поддержим», — сказал замдиректора Департамента Минпромторга.

Промышленный электротехнический кластер Псковской области был создан в апреле 2016 года по инициативе администрации региона при поддержке Минпромторга. Он объединяет 12 производственных предприятий, обладающих уникальным опытом работы в сфере электротехнического машиностроения, и пять объектов инфраструктуры региона. В 2017 году Минпромторг назвал кластер лидером эффективности в России. В настоящее время на предприятиях кластера трудятся 8 тыс. человек.

Денис Цуканов также отметил, что Министерство совместно с администрацией Псковской области и Ассоциацией кластеров и технопарков России в ближайшее время собирается сделать ревизию всех действующих производственных цепочек в электротехническом кластере, а также оценить потенциал региона по созданию кластера легкой промышленности и агросельхозпереработки с тем, чтобы понять, какое предприятие, какого профиля и какого объема технико-экономических параметров должно быть создано в Псковской области в первую очередь.

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