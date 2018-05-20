Традиционный хоровой праздник пройдёт в Пскове в День славянской письменности и культуры

16:20, 21 мая 2018, ПАИ

24 мая в Зеленом театре города Пскова состоится традиционный хоровой праздник, посвященный Дню славянской письменности и культуры. В этом году праздник будет посвящен теме дружбы, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области.

В концерте примет участие сводный хор, в составе которого выступят хоровые коллективы псковских общеобразовательных школ №№ 2, 5, 9, 11, 13, 18, 23, Псковского педагогического комплекса, Лицея экономики и предпринимательства № 10, Гуманитарного лицея, Тямшанской школы Псковского района, Свято-Тихоновской православной гимназии, гимназии города Опочки, а также хоры Дома детского творчества, детских музыкальных школ и школы искусств Пскова, детской школы искусств Порхова. В празднике примут участие академическая капелла ПсковГУ, академический хор и ансамбль русской песни «Очелье» областного колледжа искусств им. Н. А. Римского-Корсакова.

Репертуар хорового праздника очень разнообразный. На концерте прозвучат народные песни, песни XX века, музыка из популярных кинофильмов, детские песни Владимира Шаинского, Александры Пахмутовой, Лоры Квинт и других композиторов. Песни в исполнении юных артистов будут сопровождаться тематическим видеорядом на большом светодиодном экране.

В концерте примут участие хореографические коллективы: театр танца «Русские узоры», ансамбль «Радость», спортивный клуб «Бригантина», а также себежский ансамбль «Маленькая компания».

Организаторами мероприятия выступают Псковский областной центр народного творчества и региональное отделение Всероссийского хорового общества при содействии Государственного комитета по культуре, Государственного управления образования и администрации города Пскова.

Напомним, что Псковская область является родиной хорового фестиваля. В мае 1911 года здесь прошел первый в России певческий праздник, а спустя 100 лет, в мае 2011 года, традиция была восстановлена. В День славянской письменности и культуры в соответствии с указом президента Российской Федерации праздничные мероприятия пройдут во всех регионах страны.