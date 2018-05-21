«Заповедная неделя» прошла в Бежаницкой школе

16:39, 21 мая 2018, ПАИ

С 14 по 20 апреля в Бежаницкой школе прошла «Заповедная неделя», в ходе которой учителя и ученики познакомились с Полистовским заповедником. Неделя завершилась проведением игр и мастер-классов на открытой экологической площадке 20 мая, где волонтеры из числа школьников рассказали о Полистовском заповеднике жителям и гостям поселка Бежаницы, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе заповедника.

«Заповедная неделя» состоялась в рамках акции «Марш парков» и в преддверии Дня рождения Полистовского заповедника (25 мая). Первыми познакомились с Полистовским заповедником педагоги Бежаницкой школы. Они посетили экскурсию «Плавницкое болото», узнали много интересного о заповедной системе России, а затем поделились полученной информацией со своими учениками.

Небольшие «заповедные блоки» были встроены в школьную программу и прозвучали на уроках географии, биологии, русского и английского языка, рисования и других. Учителя рассказали школьникам об охране природы, Полистовском заповеднике, особенностях верховых болот и их обитателях. В качестве дополнительных материалов были использованы буклеты, презентации, фото и видео Полистовского заповедника.

На торжественной линейке, прошедшей в Бежаницкой школе в начале «Заповедной недели», 14 мая, сотрудники заповедника пригласили ребят стать волонтерами и поучаствовать в проведении экологической площадки Полистовского заповедника, которая разместилась 20 мая возле здания нового концертного зала.

Восемь добровольцев из числа учеников откликнулись на приглашение и провели игры и мастер-классы для всех желающих. Ребята познакомили гостей экоплощадки с Полистовским заповедником и его обитателями: провели болотную викторину «Хранители»; мастер-класс по росписи бабочек-голубянок; познавательные игры – «Удивительные животные», Memory, «Собери словечко», «Кто что ест»; а также предложили участникам собрать напольный паззл с изображением одного из символов заповедника – росянкой.

«В мероприятии активно принимали участие дети и взрослые, победители на каждой станции получали Полистовские сувениры. Администрация Полистовского заповедника благодарит коллектив Бежаницкой школы за содействие в проведении «Заповедной недели» и надеется на дальнейшее сотрудничество», - отметили в заповеднике.