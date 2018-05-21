0
17:14
Участницы «Миссис Псков – 2018» примерили новую коллекцию от Serginnetti в санатории «Хилово»
16:23
Видеорепортаж ПАИ набрал больше миллиона просмотров на YouTube
15:31
Всё о детском отдыхе летом расскажут в эфире ПАИ-live 22 мая
15:13
Призовые места завоевали псковичи на турнирах по самбо в Можайске и Гатчине
14:32
Настоятель Псково-Печерского монастыря подал новому митрополиту прошение о сложении полномочий
14:14
Думать в первую очередь о духовных проблемах призвал псковских священников митрополит Тихон (ВИДЕО)
13:43
Встреча нового митрополита Тихона в Пскове (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Еще новости
Общество

«Заповедная неделя» прошла в Бежаницкой школе

С 14 по 20 апреля в Бежаницкой школе прошла «Заповедная неделя», в ходе которой учителя и ученики познакомились с Полистовским заповедником. Неделя завершилась проведением игр и мастер-классов на открытой экологической площадке 20 мая, где волонтеры из числа школьников рассказали о Полистовском заповеднике жителям и гостям поселка Бежаницы, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе заповедника.

«Заповедная неделя» состоялась в рамках акции «Марш парков» и в преддверии Дня рождения Полистовского заповедника (25 мая). Первыми познакомились с Полистовским заповедником педагоги Бежаницкой школы. Они посетили экскурсию «Плавницкое болото», узнали много интересного о заповедной системе России, а затем поделились полученной информацией со своими учениками.

Небольшие «заповедные блоки» были встроены в школьную программу и прозвучали на уроках географии, биологии, русского и английского языка, рисования и других. Учителя рассказали школьникам об охране природы, Полистовском заповеднике, особенностях верховых болот и их обитателях. В качестве дополнительных материалов были использованы буклеты, презентации, фото и видео Полистовского заповедника.

На торжественной линейке, прошедшей в Бежаницкой школе в начале «Заповедной недели», 14 мая, сотрудники заповедника пригласили ребят стать волонтерами и поучаствовать в проведении экологической площадки Полистовского заповедника, которая разместилась 20 мая возле здания нового концертного зала.

Восемь добровольцев из числа учеников откликнулись на приглашение и провели игры и мастер-классы для всех желающих. Ребята познакомили гостей экоплощадки с Полистовским заповедником и его обитателями: провели болотную викторину «Хранители»; мастер-класс по росписи бабочек-голубянок; познавательные игры – «Удивительные животные», Memory, «Собери словечко», «Кто что ест»; а также предложили участникам собрать напольный паззл с изображением одного из символов заповедника – росянкой.

«В мероприятии активно принимали участие дети и взрослые, победители на каждой станции получали Полистовские сувениры. Администрация Полистовского заповедника благодарит коллектив Бежаницкой школы за содействие в проведении «Заповедной недели» и надеется на дальнейшее сотрудничество», - отметили в заповеднике.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Участницы «Миссис Псков – 2018» примерили новую коллекцию от Serginnetti в санатории «Хилово»
21 мая 2018
Участницы «Миссис Псков – 2018» примерили новую коллекцию от Serginnetti в санатории «Хилово» 1
Видеорепортаж ПАИ набрал больше миллиона просмотров на YouTube
21 мая 2018
Видеорепортаж ПАИ набрал больше миллиона просмотров на YouTube
Всё о детском отдыхе летом расскажут в эфире ПАИ-live 22 мая
21 мая 2018
Всё о детском отдыхе летом расскажут в эфире ПАИ-live 22 мая
Призовые места завоевали псковичи на турнирах по самбо в Можайске и Гатчине
21 мая 2018
Призовые места завоевали псковичи на турнирах по самбо в Можайске и Гатчине
Настоятель Псково-Печерского монастыря подал новому митрополиту прошение о сложении полномочий
21 мая 2018
Настоятель Псково-Печерского монастыря подал новому митрополиту прошение о сложении полномочий 8
Думать в первую очередь о духовных проблемах призвал псковских священников митрополит Тихон (ВИДЕО)
21 мая 2018
Думать в первую очередь о духовных проблемах призвал псковских священников митрополит Тихон (ВИДЕО)
Встреча нового митрополита Тихона в Пскове (ФОТОРЕПОРТАЖ)
21 мая 2018
Встреча нового митрополита Тихона в Пскове (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Условный пожар ликвидирован в красногородской школе-интернате
21 мая 2018
Условный пожар ликвидирован в красногородской школе-интернате

Идет загрузка...