ЕСПЧ зарегистрировал жалобу Telegram на блокировку мессенджера в России
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в Страсбурге зарегистрировал жалобу мессенджера Telegram на блокировку в России, пишет ТАСС со ссылкой на заявление представителя Telegram Павла Чикова.
«В базе ЕСПЧ появилась карточка жалобы юриста Дамира Гайнудинова, представляющего мессенджер в Страсбурге», - приводит слова Павла Чикова издание.
Напомним, 13 апреля в Москве Таганский суд удовлетворил иск Роскомнадзора и постановил заблокировать мессенджер Telegram на территории России.