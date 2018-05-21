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Общество

ЕСПЧ зарегистрировал жалобу Telegram на блокировку мессенджера в России

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в Страсбурге зарегистрировал жалобу мессенджера Telegram на блокировку в России, пишет ТАСС со ссылкой на заявление представителя Telegram Павла Чикова.

«В базе ЕСПЧ появилась карточка жалобы юриста Дамира Гайнудинова, представляющего мессенджер в Страсбурге», - приводит слова Павла Чикова издание.

Напомним, 13 апреля в Москве Таганский суд удовлетворил иск Роскомнадзора и постановил заблокировать мессенджер Telegram на территории России.

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