Операция «Внимание – каникулы!» стартовала в Псковской области

16:35, 21 мая 2018, ПАИ

С 21 мая по 15 июня на территории Псковской области проводится профилактическое мероприятие «Внимание – каникулы!» Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Псковской области.

Основная цель мероприятия – снижение количества ДТП с участием несовершеннолетних и снижение тяжести последствий при подобных происшествиях. В рамках данной операции сотрудники Госавтоинспекции проведут с детьми беседы по безопасности дорожного движения, конкурсы и викторины. В период проведения профилактического мероприятия личный состав Госавтоинспекции Псковской области будет ориентирован на повышенное внимание к детям-пешеходам, контроль за соблюдением водителями правил дорожного движения в зонах пешеходных переходов, а также за соблюдением правил перевозки детей.