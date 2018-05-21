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Общество

Владимир Путин и Михаил Ведерников поздравили ветерана Дмитрия Ваулина с 95-летием

21 мая участник Великой Отечественной войны, Почетный житель города Пскова, полковник Дмитрий Ваулин отмечает 95-летие. Поздравления с юбилеем от президента Российской Федерации и врио губернатора Псковской области Михала Ведерникова ветерану передала первый заместитель губернатора Вера Емельянова. Она пожелала Дмитрию Петровичу здоровья, бодрости духа и благополучия, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона.

Дмитрий Ваулин родился в Ржеве Тверской области. В годы войны был летчиком-истребителем, в послевоенное время командовал частью ядерно — оружейного комплекса, затем возглавлял службу главного механика Краснознаменного строительного треста № 44.

Несмотря на солидный возраст, участвует во многих общественных мероприятиях и ведет большую военно-патриотическую работу среди студентов и школьников. Награжден различными видами наград, в том числе Орденами Красного Знамени, Отечественной войны 2-й степени, двумя орденами Красной звезды.

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