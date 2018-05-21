Столетний юбилей отметила себежская газета «Призыв»

17:03, 21 мая 2018, ПАИ

100-летний юбилей отметила газета Себежского района «Призыв». Поздравить «районку» со знаменательным событием пришли первый заместитель врио губернатора Псковской области Вера Емельянова, депутат областного Собрания Дарья Козьякова, глава Себежского района Леонид Курсенков, начальник государственного управления по связи и массовым коммуникациям Псковской области Олег Добрынин, представители районных организаций и учреждений, а также гости из Латвии и Белоруссии. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального парламента.

«В век современных технологий очень важно живое слово, которое дарят районные издания своим читателям, несмотря на большие трудности существования и огромную конкуренцию», - поздравила с юбилеем родную газету Дарья Козьякова.

Слова благодарности за достойную работу в адрес сотрудников редакции и ветеранов прозвучали и от других выступающих.

Напомним, что свою историю газета «Призыв» ведет с 7 мая 1918 года, когда в свет вышел первый номер уездной газеты, которая называлась «Известия Себежского Совета депутатов трудящихся». За прошедшее столетие неоднократно менялось название издания – «Сын революции», «Серп», «Себежский землероб», «Пограничная правда», но всегда на страницах газеты рассказывалось о жизни края и судьбах людей.