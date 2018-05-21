В преддверии последних звонков в Пскове пройдут антиалкогольные рейды

16:52, 21 мая 2018, ПАИ

В преддверии последних звонков и выпускных вечеров в Пскове пройдут антиалкогольные рейды. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе проекта «Трезвая Россия».

Накануне последнего звонка активисты проверят магазины, кафе, бары на соблюдение закона продажи алкогольной продукции несовершеннолетним.

«Мы регулярно выявляем факты продажи алкоголя несовершеннолетним. В преддверии последнего звонка в школах пройдут массовые праздничные мероприятия. Мы категорически выступаем против позиции недобросовестных продавцов, которые захотят использовать эту возможность как источник дополнительного дохода», - отметили в пресс-службе проекта.

