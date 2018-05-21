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Политика

Уточняющий полномочия по организации регулярных пассажирских перевозок законопроект поступил в Псковское областное Собрание

Проект закона «О внесении изменений в закон Псковской области «Об отдельных вопросах организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом в Псковской области» находится на рассмотрении в областном Собрании депутатов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Законопроект разработан Государственным комитетом Псковской области по транспорту в целях приведения региональной нормативной правовой базы в соответствие с федеральным законодательством.

Так, документом предлагается наделить администрацию области полномочиями по установлению между органом исполнительной власти области и уполномоченным органом местного самоуправления муниципального образования порядка согласования установления или изменения муниципального либо межмуниципального маршрута регулярных перевозок.

Кроме того, дополнены полномочия госкомитета по транспорту. В случае принятия соответствующего закона, уполномоченный исполнительный орган будет вправе устанавливать требования к юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим регулярные перевозки по нерегулируемым тарифам по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок, а также размещать на своём официальном сайте информацию о нарушителях.

К обязанностям госкомитета документ относит установление порядка определения юридического лица или индивидуального предпринимателя, которым могут быть выданы свидетельства об осуществлении перевозок по межмуниципальному маршруту без проведения открытого конкурса, а также установление остановочных пунктов по межрегиональным маршрутам регулярных перевозок, расположенных вне территории автовокзалов или автостанций.

В сопроводительных документах к законопроекту указано, что его принятие не потребует выделения дополнительных средств из бюджета области.

Проект закона будет рассмотрен комитетом по экономической политике, АПК, экологии и природопользованию, а затем вынесен на коллегиальное обсуждение в рамках очередной сессии регионального парламента.

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