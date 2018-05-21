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Общество

Кражи компьютера, телефона, роутера, телевизора, колес и денег раскрыли псковские полицейские

В Пскове полицейские раскрыли кражи компьютера, телефона, роутера, телевизора, автомобильных колес и денег. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В частности, с  17 по 18 мая в Пскове из квартиры дома по улице Коммунальной неизвестный украл компьютер, мобильный телефон, роутер, телевизор, одежду и деньги. По подозрению в данной краже полиция задержала 18-летнего безработного псковича. Возбуждено уголовное дело.

Кроме того, в тот же день в Пскове на улице Алехина с автомобиля «Опель» скрутили три колеса в сборе. Стражи порядка задержали трех подозреваемый 36, 25 и 22 лет.

Еще одна кража произошла на улице Звездной. Из квартиры украли 7 тыс. рублей, 40 евро и мобильный телефон. Полиция подозреваем в этой краже 19-летнего безработного горожанина. Его задержали, а часть похищенного изъяли.

Устанавливается возможная причастность подозреваемых к совершению и  других  преступлений.

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