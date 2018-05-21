0
15:42
Александр Котов: Точки роста экономики Псковской области - создание особых экономических зон и промышленных кластеров
22:22
Президент РФ подписал указы о назначении новых министров и вице-премьеров
14:56
Михаил Ведерников вошёл в тройку лидеров апрельского медиарейтинга глав регионов СЗФО
21:54
Владимир Путин подписал указ о структуре нового правительства
17:49
Областной суд признал законным очередной штраф руководителю псковского УГХ Алексею Захарову от УФАС
15:42
Выборы губернатора Псковской области предлагается назначить на 9 сентября
15:50
14 место занял Александр Котов в апрельском медиарейтинге глав региональных заксобраний
Еще новости
Политика

Госдума рассмотрит кандидатуру Алексея Кудрина на пост главы Счетной палаты 22 мая

Госдума рассмотрит кандидатуру экс-министра финансов России Алексея Кудрина на пост главы Счётной палаты 22 мая. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на депутата нижней палаты Вадима Деньгина. 

«Завтра, в 12:30» - заявил изданию Вадим Деньгин, отвечая на вопрос, когда парламент рассмотрит кандидатуру экс-министра.

Напомним, что Госдума РФ досрочно освободила Татьяну Голикову от должности председателя Счетной палаты РФ 17 мая. Спикер Госдумы Вячеслав Володин по итогам заседания совета ГД в тот же день подтвердил направление президенту РФ кандидатур Алексея Кудрина, Юрия Синельщикова, Максима Рохмистрова и Анатолия Аксакова на пост главы Счётной палаты. Президент РФ Владимир Путин позднее внес в нижнюю палату парламента кандидатуру Алексея Кудрина.

Добавим, что председатель Счетной палаты РФ по законодательству назначается на шесть лет. Госдума предлагает главе государства не менее трех кандидатов, из которых президент выбирает одного и вносит на утверждение в ГД. Если ни одна из кандидатур Госдумы президента не устраивает, то он может выдвинуть для утверждения иную кандидатуру. Постановление о назначении на должность принимается Госдумой большинством голосов от общего числа депутатов.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Александр Котов: Точки роста экономики Псковской области - создание особых экономических зон и промышленных кластеров
21 мая 2018
Александр Котов: Точки роста экономики Псковской области - создание особых экономических зон и промышленных кластеров
Президент РФ подписал указы о назначении новых министров и вице-премьеров
18 мая 2018
Президент РФ подписал указы о назначении новых министров и вице-премьеров
Михаил Ведерников вошёл в тройку лидеров апрельского медиарейтинга глав регионов СЗФО
17 мая 2018
Михаил Ведерников вошёл в тройку лидеров апрельского медиарейтинга глав регионов СЗФО
Владимир Путин подписал указ о структуре нового правительства
15 мая 2018
Владимир Путин подписал указ о структуре нового правительства
Областной суд признал законным очередной штраф руководителю псковского УГХ Алексею Захарову от УФАС
15 мая 2018
Областной суд признал законным очередной штраф руководителю псковского УГХ Алексею Захарову от УФАС
Выборы губернатора Псковской области предлагается назначить на 9 сентября
14 мая 2018
Выборы губернатора Псковской области предлагается назначить на 9 сентября
14 место занял Александр Котов в апрельском медиарейтинге глав региональных заксобраний
11 мая 2018
14 место занял Александр Котов в апрельском медиарейтинге глав региональных заксобраний
Путин опустился с первой строчки в рейтинге самых влиятельных людей мира
08 мая 2018
Путин опустился с первой строчки в рейтинге самых влиятельных людей мира 1

Идет загрузка...