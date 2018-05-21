Госдума рассмотрит кандидатуру Алексея Кудрина на пост главы Счетной палаты 22 мая

17:23, 21 мая 2018, ПАИ

Госдума рассмотрит кандидатуру экс-министра финансов России Алексея Кудрина на пост главы Счётной палаты 22 мая. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на депутата нижней палаты Вадима Деньгина.

«Завтра, в 12:30» - заявил изданию Вадим Деньгин, отвечая на вопрос, когда парламент рассмотрит кандидатуру экс-министра.

Напомним, что Госдума РФ досрочно освободила Татьяну Голикову от должности председателя Счетной палаты РФ 17 мая. Спикер Госдумы Вячеслав Володин по итогам заседания совета ГД в тот же день подтвердил направление президенту РФ кандидатур Алексея Кудрина, Юрия Синельщикова, Максима Рохмистрова и Анатолия Аксакова на пост главы Счётной палаты. Президент РФ Владимир Путин позднее внес в нижнюю палату парламента кандидатуру Алексея Кудрина.

Добавим, что председатель Счетной палаты РФ по законодательству назначается на шесть лет. Госдума предлагает главе государства не менее трех кандидатов, из которых президент выбирает одного и вносит на утверждение в ГД. Если ни одна из кандидатур Госдумы президента не устраивает, то он может выдвинуть для утверждения иную кандидатуру. Постановление о назначении на должность принимается Госдумой большинством голосов от общего числа депутатов.