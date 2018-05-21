Неделя возвращенной книги проходит в Псковской областной библиотеке

17:26, 21 мая 2018, ПАИ

Неделя возвращенной книги проходит в Псковской областной библиотеке, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе учреждения.



Для тех, кто давно собирался сдать книги, но забыл, Псковская областная универсальная научная библиотека (улица Профсоюзная, 2) объявляет о проведении с 21 мая по 27 мая акции «Неделя возвращенной книги». Библиотека предоставляет возможность читателям, имеющим задолженность, вернуть книги не платя пени.

Режим работы: понедельник-четверг с 10:00 до 20:00, суббота, воскресенье с 10:00 до 18:00, пятница – выходной день. Телефон для справок: 72-47-35

