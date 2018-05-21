Общественная комиссия Псковской области рассмотрела заявки учителей на получение премий из федерального и областного бюджетов

19:30, 21 мая 2018, ПАИ

Члены экспертной (общественной) комиссии рассмотрели заявки лучших учителей общеобразовательных учреждений Псковской области на получение денежного поощрения из средств федерального и областного бюджетов. Заседание общественных экспертов состоялось в понедельник, 21 мая, под председательством руководителя Псковской областной организации профсоюза работников народного образования и науки Натальи Горбачевой. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

В работе комиссии приняли участие начальник Государственного управления образования Псковской области Александр Седунов, депутат Псковского областного Собрания депутатов Владимир Яников, а также представители общественных организаций.

Эксперты оценили 23 заявки на соответствие условиям конкурса и отобрали лучших педагогов для рассмотрения на заседании конкурсной комиссии, которое состоится в начале июня. Общественное обсуждение конкурсантов также проходит на региональном образовательном портале Псковской области.

В этом году в конкурсе лучших учителей региона принимают участие 23 педагога из Гдовского, Дедовичского, Бежаницкого, Невельского, Новоржевского, Локнянского. Островского, Плюсского, Псковского, Палкинского, Струго-Красненского, Порховского районов, городов Великие Луки и Пскова.

По итогам общественного и экспертного анализа лучшим педагогам региона будут вручены 4 премии по 200 тыс рублей из федерального бюджета и 6 областных премий по 100 тыс рублей.

Добавим, конкурс лучших учителей проводится на территории Псковской области с 2006 года в рамках приоритетного национального проекта «Образование». С 2010 года премии лучшим учителям также выплачиваются из областного бюджет. В общей сложности за это время его участниками стали 720 педагогов и 214 из них стали абсолютными победителями.