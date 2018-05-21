Депутаты комитета Псковской гордумы согласовали установку мемориальной доски участнику ВОВ Василию Куличкову на улице М. Горького, 35

19:45, 21 мая 2018, ПАИ

Сегодня, 21 апреля, в ходе подготовки к очередной 10-й сессии Псковской городской Думы шестого созыва состоялось заседание Комитета по социальным вопросам и молодёжной политике под председательством замглавы города Елены Полонской. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ОМСУ города Пскова.

В мероприятии приняли участие исполняющий полномочия главы администрации города Александр Коновалов, председатель Контрольно-Счетной палаты Пскова Василий Гончар, начальник Управления образования администрации города Анна Кузыченко, руководители органов и структурных подразделений города.

На заседании был единогласно утвержден отчет председателя Комитета по социальным вопросам и молодежной политике Псковской городской Думы за период с 22 сентября 2017 года по 30 апреля 2018 года. Так, согласно отчету было проведено 12 заседаний Комитета, в ходе которых было рассмотрено 43 вопроса, из них 10 контрольного характера, а 33 были внесены в повестку работы сессии ПГД. Также были проведены три выездных совещания в спортивно-оздоровительные лагеря города.

Далее по ходатайству городской общественной комиссии по упорядочению названий улиц члены Комитета согласовали установку мемориальной доски участнику Великой Отечественной войны, Почетному гражданину города Пскова Василию Куличкову в доме 35 по улице М. Горького, где он жил последние годы.

Члены Комитета заслушали и приняли к сведению информацию городского Управления образования о предоставлении услуг дополнительного образования на территории муниципального образования «Город Псков». Так, в Пскове для детей работают 630 объединений различной направленности, в которых обучаются 9369 ребят. Больше всего ребят обучается в художественных объединениях дополнительного образования, самый популярный возраст обучающихся - от 5 до 9 лет. На базе школ также действует 385 кружков и секций, в которых занимается 40% школьников.

Депутаты рассмотрели и согласовали вопросы о поощрении Почетной грамотой Псковской городской Думы и Благодарственными письмами с денежным вознаграждением в связи с празднованием Дня медицинского работника лучших работников Псковской городской поликлиники и Псковской стоматологической поликлиники. Кроме того, парламентарии согласовали поощрение в связи с 60-летием заслуженного коллектива артистов Псковского русского народного хора и участниц конкурса профессионального мастерства «Лучший младший воспитатель», который проходил на базе детского сада № 17.

В заключение депутаты единогласно одобрили назначение Маргариты Сорокиной на должность заведующего муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения № 16. В ходе обсуждения отмечалось, что она имеет соответствующую подготовку и опыт работы, является профессионалом высокой квалификации, со стажем педагогической деятельности 32 года.

Согласованные членами комитета вопросы планируется внести в повестку предстоящей, очередной, 10-й сессии Псковской городской Думы шестого созыва, которая состоится в начале июня.