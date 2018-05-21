Благодаря помощи Андрея Козлова в музее малочисленного народа сето появился долгожданный «экспонат»

19:58, 21 мая 2018, ПАИ

Председатель комитета по экономической политике, агропромышленному комплексу, экологии и природопользованию, руководитель новосокольнического предприятия «Красное знамя» Андрей Козлов подарил Музею-усадьбе народа сето корову – необычный живой экспонат занял почётное место в хозяйстве коренного малочисленного народа. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального парламента.

По словам заведующей музея Малле Богачёвой, о таком подарке мечтали давно: «В музее народа сето мы делаем мастер-классы – варим наш традиционный сыр. Мы всегда хотели свою корову – чтобы всегда было свежее молоко и творог, поэтому на всех мероприятиях говорили: нам очень нужна корова, и тут нас услышал Андрей Григорьевич и сделал нам такой подарок».

Андрей Козлов познакомился с представителями малочисленного народа сето в апреле этого года – члены постоянного комитета Парламентской Ассоциации Северо-Запада России по аграрной политике и рыбохозяйственному комплексу, заседание которого проходило в Пскове, посетили уникальный музей, познакомились с особенностями быта, с традициями малочисленного народа. Гостей угостили домашним сыром и посетовали, что молока на его изготовление не хватает: хорошо бы, в музее была собственная корова.

«Народ сето очень малочисленный, но имеет свою самобытную историю и культуру. Очень хочется, чтобы эти традиции сохранялись, поэтому на предприятии мы приняли решение подарить корову, - рассказывает Андрей Козлов. – Как говорит моя ветеринарная служба, когда ты даришь с чистым сердцем, это всегда идёт во благо. Надеюсь, наш подарок будет на пользу жителям деревни Сигово и многочисленным туристам, которые приезжают со всей России, знакомиться с уникальной культурой народа сето. А в истории нашего предприятия, которая насчитывает более 80 лет, это будет ещё одна хорошая страничка».

Гусарку, получившую по новому адресу вторую, сетоскую, кличку Мони, в деревне Сигово ждали месяц: столько длился карантин, который в обязательном порядке проходят все коровы краснознамённого хозяйства. А ещё прежде представитель музея приехала в деревню Насва по приглашению Андрея Козлова.

Малле Богачёва по образованию зоотехник, сама имеет хозяйство и за животными ухаживать привыкла, поэтому корову выбирала со знанием. Призналась, в этом деле у неё свои секреты: «У племенных коров всё хорошо, но, тем не менее: чтобы вымя было ровненькое, чтобы корова была крупная и ласковая. Посмотришь на неё – и она смотрит. И думаешь: мы с ней поладим».

«В 2010 году, когда шла подготовка документов для утверждения официального статуса малочисленного народа сето, мы поняли, что хорошо бы в рамках музея представить не только костюмы и предметы быта, но и показать, как была организована жизнь сето с использованием традиционных промыслов и форм хозяйствования, - рассказал вице-спикер Виктор Остренко – один из инициаторов придания сето статуса малочисленного народа, депутат округа, в котором находится Музей-усадьба Сигово. - Мне очень приятно, что мой коллега – депутат Андрей Козлов, руководитель прекрасного коллектива «Красное Знамя» проявил такой жест благотворительности и подарил корову. Это будет новая жизнь музея, а главное, хороший повод пригласить туда и жителей области, и гостей».

В первое время животное будет привыкать к новому дому, но уже совсем скоро Мони смогут увидеть гости деревни Сигово.