Жителям деревни Жарково Себежского района напомнили правила противопожарной безопасности

20:15, 21 мая 2018, ПАИ

Сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Опочецкому, Красногородскому и Себежскому районам в деревне Жарково Себежского района 21 мая провели профилактический рейд по доведению до населения требований пожарной безопасности. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС Рорссии по региону.

В ходе рейда осуществлен обход жилых домов, в том числе с проживанием многодетных семей, одиноко проживающих престарелых граждан. С населением проведены инструктажи в области пожарной безопасности, проведен сход граждан, распространены листовки на противопожарную тематику. Профилактическая работа проводилась по теме: соблюдение правил пожарной безопасности в быту при устройстве и эксплуатации элетрооборудования и печного отопления; не допущение неосторожного обращения с огнём; соблюдение требований пожарной безопасности при эксплуатации газового оборудования.

До граждан доведён порядок действий при различных видах чрезвычайных ситуаций и выполнению требований пожарной безопасности, а также доведен порядок по сжиганию сухой растительности на землях сельхозназначения и землях запаса.