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Экономика

Глава Минприроды предложил вкладывать в экологию средства населения

Министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин предлагает выделять на решение экологических проблем средства от населения, а не рассчитывать на доходы от нефтегазовой отрасли. «От нас это (цена на нефть.— ред.) не зависит. Мир поменялся, стал непредсказуемым, в любую минуту они могут пойти обратно, и будет стоимость $40, и $30, и даже хуже. Значит, будут недоделанные дорожные карты для решения наших проблем»,— приводит «Прайм» выдержку из выступления Кобылкина на конференции «Единой России» «Направление 2026».

«Ресурсы для реализации этого (решения экологических проблем.— ред.) — внутри страны, я в этом убежден. Как мы получим эти деньги от населения — это самый главный вопрос»,— заявил он.

«В виде налогов через малый и средний бизнес или в виде другого какого-то механизма. Например, будем выпускать облигационные займы больших инфраструктурных проектов. Если мы правильно сформируем законодательство и правильно выпустим облигационный заем под процент, люди принесут нам эти деньги»,— сообщил министр.

Напомним, нынешней весной в Московской области резко обострилась проблема отходов: к этому времени некоторые свалки окончательно переполнились и были закрыты, в результате чего нагрузка на оставшиеся резко возросла.

Руководство области рассчитывает, что проблему мусора решит строительство четырех мусоросжигательных заводов, однако многие местные жители считают, что и это нанесет вред их здоровью и окружающей среде. Чтобы убедить граждан в безопасности сжигания мусора, подмосковные власти отвезли общественников и активистов в Швейцарию, где уже несколько лет работают аналогичные заводы.

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