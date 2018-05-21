Псковичам рекомендуют получать госуслуги со скидкой

20:40, 21 мая 2018, ПАИ

1 апреля 2010 года ряд федеральных органов исполнительной власти, в том числе и Управление по вопросам миграции УМВД России по Псковской области начали оказывать населению государственные услуги не только в привычном, но и в электронном формате посредством Единого портала оказания муниципальных и государственных услуг. Об этм Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по региону.

В соответствии с п. 3 ст. 2 ФЗ от 21.07.2014 № 221 «О внесении изменений в главу 25.3 части второй НК РФ» граждане имеют возможность оплачивать государственные пошлины за выдачу (замену) паспорта гражданина Российской Федерации и заграничного паспорта со скидкой в 30% до 1 января 2019 года.

Чтобы получить скидку:

1. Подайте заявление на услугу через портал Госуслуг.

2. Дождитесь, когда ведомство в Личном кабинете выставит счет на оплату государственной пошлины по вашему заявлению, и оплатите его.

3. Выберите безналичный способ для оплаты госпошлины:

Банковская карта (MasterСard, Visa, Мир);

Электронный кошелек (Webmoney);

Мобильный телефон (Федеральные операторы).

Если условия соблюдены, то вы получаете скидку на оплату госпошлины:

за восстановление паспорта РФ в связи с непригодностью к использованию, в связи с хищением или утратой паспорта – 1 050 рублей вместо 1 500 рублей.

за замену паспорта РФ в связи с достижением возраста 20 или 45 лет – 210 рублей вместо 300 рублей.

за оформление загранпаспорта нового поколения – 2 450 рублей, вместо 3 500 рублей.

за оформление загранпаспорта старого образца – 1 400 рублей, вместо 2 000 рублей.

Управление по вопросам миграции рекомендует обращаться с заявлениями на оказание государственных услуг в форме электронного документа через Единый портал государственных и муниципальных услуг.

Преимущества получения государственной услуги в электронном виде: