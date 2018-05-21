Псковичам рекомендуют получать госуслуги со скидкой
1 апреля 2010 года ряд федеральных органов исполнительной власти, в том числе и Управление по вопросам миграции УМВД России по Псковской области начали оказывать населению государственные услуги не только в привычном, но и в электронном формате посредством Единого портала оказания муниципальных и государственных услуг. Об этм Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по региону.
В соответствии с п. 3 ст. 2 ФЗ от 21.07.2014 № 221 «О внесении изменений в главу 25.3 части второй НК РФ» граждане имеют возможность оплачивать государственные пошлины за выдачу (замену) паспорта гражданина Российской Федерации и заграничного паспорта со скидкой в 30% до 1 января 2019 года.
Чтобы получить скидку:
1. Подайте заявление на услугу через портал Госуслуг.
2. Дождитесь, когда ведомство в Личном кабинете выставит счет на оплату государственной пошлины по вашему заявлению, и оплатите его.
3. Выберите безналичный способ для оплаты госпошлины:
- Банковская карта (MasterСard, Visa, Мир);
- Электронный кошелек (Webmoney);
- Мобильный телефон (Федеральные операторы).
Если условия соблюдены, то вы получаете скидку на оплату госпошлины:
за восстановление паспорта РФ в связи с непригодностью к использованию, в связи с хищением или утратой паспорта – 1 050 рублей вместо 1 500 рублей.
за замену паспорта РФ в связи с достижением возраста 20 или 45 лет – 210 рублей вместо 300 рублей.
за оформление загранпаспорта нового поколения – 2 450 рублей, вместо 3 500 рублей.
за оформление загранпаспорта старого образца – 1 400 рублей, вместо 2 000 рублей.
Управление по вопросам миграции рекомендует обращаться с заявлениями на оказание государственных услуг в форме электронного документа через Единый портал государственных и муниципальных услуг.
Преимущества получения государственной услуги в электронном виде:
- Получать услуги удобно: нет необходимости посещать лично тот орган власти, который предоставляет госуслугу. Ваш доступ к Порталу не привязан к определенному месту и режиму работы и всегда находится под рукой - будь то компьютер, планшет или смартфон (мобильное приложение);
- Правила предоставления услуг доступны и прозрачны: на Едином портале Вы найдете полное описание каждой услуги, исчерпывающий перечень необходимых документов, информацию о сроках и способах получения той или иной услуги. Кроме того, Вы всегда можете узнать ход рассмотрения своего заявления в Личном кабинете;
- Удобные формы заявлений: заполняя заявление на Портале, невозможно «испортить бланк», допустив ошибку или опечатку, ее легко исправить! Формы заявлений интуитивно понятны и логичны;
- Отсутствие очередей: безусловный плюс взаимодействия с ведомствами в электронной форме.