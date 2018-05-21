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Экономика

Россельхознадзор обнаружил антибиотики в аргентинском мясе

Заместитель главы Россельхознадзора Константин Савенков рассказал о резком увеличением «количества выявлений антибиотиков» в животноводческой продукции из Аргентины. Об этом сообщает Газета.ру со ссылкой на ведомство.

Как отмечается, Савенков провел встречу с директором департамента по охране здоровья животных Аргентины Рикардо Мареской.

«Встреча проведена по инициативе российской стороны в связи с обеспокоенностью, связанной с резким увеличением количества выявлений антибиотиков в поступающей из Аргентины животноводческой продукции», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Россельхознадзор обнаружил антибиотики в китайской клубнике.

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