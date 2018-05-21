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Общество

ОНФ направит в правительство РФ и регионы итоги опроса школьников по развитию системы образования

В преддверии Дня защиты детей Общероссийский народный фронт (ОНФ) направит в региональные министерства предложения школьников по развитию системы образования. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ОНФ.

В опросе ОНФ принимали участие 2,7 тыс. школьников от 13 до 18 лет из 81 региона, которые дали свою оценку качеству знаний по предметам, уровню безопасности в школе, рассказали о своем участии в общественной и политической жизни страны, а также о сложностях в выборе профессии. Брошюры с обобщенными итогами опроса эксперты также направят в Министерство просвещения РФ.

«Школьники надеются на позитивные изменения в системе образования. Ко многим своим инициативам они готовы подключиться и сами. Большинство подростков отметили, что они любят свою страну и готовы уже сейчас, в школе, делать пусть и небольшие, но конкретные дела для ее блага. Надеемся, что результаты огромной работы, которую мы провели вместе с подростками, не останутся без внимания», - сказала координатор проекта ОНФ «Равные возможности - детям», зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке Любовь Духанина.

Школьники, которые ответили на вопросы ОНФ, описали и личные сложности в обучении, и системные проблемы. 32% подростков отметили, что им не хватает глубоких знаний по предметам. 40% респондентов жаловались, что чувствуют себя одинокими, несмотря на общение со сверстниками и активность в социальных сетях. 18% рассказали, что им не хватает занятий в интересных кружках, секциях, клубах. Многих ребят волнует состояние инфраструктуры в школах: нехватка бесплатных учебников, оборудования в классах, книг в библиотеке, спортивных объектов в школе, доступного интернета.

Подростки не только критиковали ситуацию в образовании, но и предлагали свои варианты ее исправления. Так, они предложили ввести больше индивидуальных технологий обучения и систему раннего выбора профессии. Позднее эти темы прозвучали в послании президента РФ Федеральному собранию и в «майском указе».

Вместе с официальной статистикой и отчетами очень важно иметь такой инструмент изучения реальных изменений в образовании и воспитания, как общественное мнение, добавила Духанина.

«Сейчас мы проводим повторный мониторинг «Зарплата и нагрузка учителя», чтобы сравнить нынешнюю ситуацию с данными 2017 г. Его итоги мы тоже направим в правительство РФ и регионы. Такой вариант работы экспертов Народного фронта с населением и органами власти станет регулярной практикой», - заключила Духанина.

 

 

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